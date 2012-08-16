Поповкин подтвердил отставку гендиректора центра им. Хруничева

Глава Роскосмоса Владимир Поповкин подтвердил отставку генерального директора государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимира Нестерова.

В четверг в Роскосмосе состоялось заседание, на котором члены межведомственной аварийной комиссии доложили о предварительных выводах, сделанных ими по результатам анализа телеметрии, поступавшей с разгонного блока "Бриз-М" перед его аварийным отключением 7 августа.

По словам руководителя Федерального космического агентства, Владимир Евгеньевич Нестеров покидает свой пост. По словам Поповкина, вечных кадров не бывает, будет проходить их замена.

"АН" сообщали, что Владимир Нестеров написал заявление об уходе с поста главы предприятия.

"Аргументы недели" напомнили: академик В.П. Глушко работал практически до 80 лет. Гениальный двигателист Николай Дмитриевич Кузнецов. Его моторами оснащены практически все стратегические бомбардировщики. А последний, до сих пор прорывной, уникальный проект авиадвигателя НК-93 создавался в его КБ, когда Кузнецову было уже за 80.