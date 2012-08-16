В Москве введут «ценз оседлости» для пенсионеров

В Москве в последнее время пенсионеры прописываются у своих родственников только для того, чтобы получать московские выплаты и надбавки. «Если дальше так пойдет, то в Москве скоро зарегистрируется все население страны».

Так пошутил глава Департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

«Такой же пакет получают сами москвичи, которые всю жизнь работали для нашего города, так много сделали для него», сказал Решетников. «Мы сейчас всерьез обсуждаем предложения москвичей, которые считают целесообразным введение в городе некоего „ценза оседлости“, согласно которому, скажем, право на региональную доплату пенсионер сможет получить в случае, если он хотя бы 10 лет отработал в Москве», — пояснил министр столичного правительства, сообщают vesti.ru.

Кроме того, он добавил, что рассматриваются и некоторые другие предложения по льготам и дотациям. Также он отметил, что реализуемые в настоящее время городским правительством меры социальной защиты должны быть «более адресными, более четкими».



