Блогера заподозрили в серии убийств в Екатеринбурге

Известный российский блогер Василий Федорович и еще четверо человек подозреваются в серии убийств в Екатеринбурге. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что в период с 2008 по 2012 годы подозреваемые совместно с другими пока не установленными лицами в возрасте совершили в Екатеринбурге не менее девяти убийств, трех похищений и грабежей в отношении 10 лиц.

В качестве основного мотива совершения указанных преступлений следствие рассматривает корысть, но не исключается и совершение преступлений с националистической подоплекой.

По данным СК РФ, причастность блогера к убийствам выяснилась в ходе расследования уголовного дела о гибели весной 2012 года гражданина Сирии и США Джорджа Кара Якубян.

По версии следствия, Якубян вылетел 6 марта 2012 года самолетом из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге с деловой поездкой. Через некоторое время его тело с застегнутыми на руках наручниками было обнаружено в смотровой яме недостроенного гаражного бокса в Екатеринбурге.

Следователи пришли к выводу, что к преступлению причастны блогер и четверо его сообщников.

В результате производства многочисленных обысков по месту жительства подозреваемых сотрудниками правоохранительных органов обнаружены вещественные доказательства, в том числе большое количество холодного и огнестрельного оружия (несколько десятков единиц). Федорович в совершенстве владел приемами обращения с холодным оружием, сообщает РИА Новости. Обвинение пока предъявлено четверым людям. Федорович и еще один обвиняемый заключены под стражу, два других фигуранта дела остаются под подпиской о невыезде. В материалах уголовного дела в отношении Федоровича фигурирует один эпизод с похищением студента одного из вузов Екатеринбурга.

По версии следствия, похищенный якобы был замешан в краже ноутбука у знакомых Федоровича, пишет "Коммерсантъ". Юрист принял участие в возврате краденого: студента силой посадили в машину и в течение часа возили по городу, чтобы он нашел того, кому передал ноутбук.