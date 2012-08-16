Мосгорсуд потребовал госзащиту судье Хамсуда Марине Сырцовой

Судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей дело участниц панк-группы Pussy Riot, предоставлена госзащита. Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что в адрес Сыровой поступают угрозы.

С просьбой об обеспечении безопасности судьи Хамовнического суда обратилась глава Мосгорсуда Ольга Егорова, сообщает РАПСИ.

Усачева не уточнила какого рода и каким образом судье поступали угрозы, сообщает РИА Новости.

Сырова - третья московская судья, взятая в этом году под охрану. В 2011 году государственная защита была предоставлена 13 федеральным судьям столицы, в том числе мировой судье Тверского района Ольге Боровковой, известной рассмотрением административных дел в отношении оппозиционеров Бориса Немцова и Сергея Удальцова.

Боровкова находится под защитой до сих пор.

Предсдедатель Мосгорсуда ранее сообщила, что в новом корпусе городского суда построены три квартиры для судей, которым поступают угрозы, так как в прошлом году одного из судей, которому угрожали, пришлось прятать в гостинице.

Напомним, следствие предъявило троим предполагаемым участницам акции в храме Христа Спасителя- Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич обвинение по статье "хулиганство". Девушкам грозит до семи лет лишения свободы.

Оглашение приговора в отношении Толоконниковой, Самуцевич и Алехиной назначено на пятницу, 17 августа.

В среду акция в защиту Pussy Riot прошла около ХХС.

Суд над Pussy Riot всколыхнул не только Россию. Над происходящим наблюдают немецкие власти.