Победительницу Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 800 метров Марию Савинову обидели в Челябинске.

По словам олимпийской чемпионки, губернатор Челябинской области Михаил Юревич "кинул" ее.

По словам Савиновой, до начала Игр Юревич сообщил, что золотые медалисты, представляющие регион, получат один миллион долларов в качестве призовых.

Олимпийскими чемпионами в Лондоне стали дзюдоист Мансур Исаев и Маша Савинова.

Но, как сказала бегунья, после завершения Олимпиады губернатор Челябинской области заявил, что Савинова денег не получит, поскольку она представляет сразу три региона - Челябинскую, Свердловскую и Московскую области.

По признанию спортсменки, она была вынуждена заявиться за другие регионы из-за отсутствия финансирования со стороны Челябинска. Но через некоторое время она вновь заявилась за родную область. Олимпийская чемпионка рассказала, что по Челябинску развешены плакаты и транспаранты с ее портретами с золотой медалью, сообщает "Весь спорт".

Савинова предположила, что Юревич не ожидал того, что сразу два спортсмена из Челябинской области завоют награду высшего достоинства на Олимпиаде, и денег на выплаты призовых просто нет.

Чемпионка рассказала, что пыталась поговорить по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным во время торжественного приема, устроенного в честь олимпийцев, но не сумела к нему пробиться. Свою поддержку ей выразил министр спорта Виталий Мутко, который пообещал разобраться в ситуации.

По словам спортсменки, она проживет без этих денег, но если бы ей выплатили призовые, то она решила бы квартирный вопрос.