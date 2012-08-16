Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал наказать кемеровских синоптиков, опоздавших с предупреждением об ухудшении погоды на Кузбассе.

«АН» сообщали, что юг Кемеровской области вечером во вторник на этой неделе пострадал от крупного града, размеры которого доходили до размера «куриного яйца». В городах Междуреченск и Мыски из-за стихии пострадали более 20 человек. Ледяные глыбы падали сплошной стеной. С травмами люди обращались в больницы.

Аман Тулеев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому и руководителю Росгидромета Александру Фролову с просьбой разобраться и привлечь к ответственности сотрудников Кемеровского гидрометеоцентра.

По мнению главы региона, «это вопиющие факты непрофессионализма Кемеровского гидрометеоцентра, несвоевременного информирования жителей о погодных явлениях».

Тулеев заявил, ято такие прогнозы не только не выдерживают никакой критики, но и наносят ощутимый урон экономике Кузбасса.

Синоптики предупредили о крупном граде на юге региона только спустя час после его начала, передает РИА Новости. Спустя полтора часа град прошел в поселке Шерегеш, Таштагольского района, однако уже был меньше размером и не принес разрушений. По словам синоптиков, настолько крупного града в области не видели последние 20 лет.

По данным страховой компании «Ингосстрах», которая занимается урегулированием убытков, нанесенных стихией, заявления по поводу ущерба уже подали 56 человек. Большинство страховых случаев связано с боем стекол и повреждением кузовных элементов автомобилей.