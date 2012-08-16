Москва отказалась от замены асфальта на тротуарную плитку

Москва отказалась от замены асфальтового покрытия на тротуарную плитку. Столичное правительство отменило все намеченные на 2012 год работы по укладке плитки, а выделенные на них средства направлены на другие нужды города.

В этом году планировалось поменять 237 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров, в том числе 102 тысячи квадратных метров в историческом центре Москвы, пишет "Московский комсомолец".

Аукционы на проведение этих работ были объявлены в марте. В Тендерном комитете сообщили, что сначала торги на укладку плитки были перенесены, а потом отменены госзаказчиком. Программа по замене на тротуарах асфальта на плитку была начата в прошлом году по инициативе вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Планировалось, что плиткой покроют 1,134 миллиона квадратных метров тротуаров, потратив на это около 4 миллиардов рублей.

Год назад градоначальник сообщил, что власти "не сделали и половины того плана, что был". Собянин тогда отметил, что после завершения летнего сезона работы по укладке плитки будет проводить затруднительно. Летом 2011 года успели уложить около 400 тысяч квадратных метров плитки. Потрачен миллиард рублей.

После запуска программы в городе пошли слухи о том, что производством и укладкой плитки занимается супруга мэра. Собянин был вынежден публично это отрицать. У москвичей возникали претензии как к качеству укладки плитки. Ранее жителей столицы удобству такого покрытия в принципе, например, для передвижения детских колясок.