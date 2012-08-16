Кто придет на пост гендиректора центра имени Хруничева вместо Нестерова

О том, что генеральный директор государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимир Нестеров написал заявление об уходе с поста главы предприятия, стало известно в среду.

Нестеров принял решение об уходе после совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Но официального подтверждения этой информации не было. Совещание проводилось после недавнего неудачного запуска ракеты-носителя "Протон-М" с двумя коммуникационными спутниками "Экспресс-МД2" и "Телком-3".

Медведев напомнил, что за полтора года случилось семь аварийных пусков и потеряно 10 спутников. Он отметил, что в сравнении с работой других ведущих космических держав - "разница колоссальная". Глава правительства пообещал, что в течение дня "частично примет решение по итогам череды последних неудач с запуском спутников". Он высказал намерение наказать виновных.

Как ожидается, сегодня итоги работы межведомственной комиссии по расследованию причин нештатной работы разгонного блока будут представлены главе Роскосмоса Владимиру Поповкину. Источник "Ъ" в ведомстве не исключил, что после официальной части состоится встреча главы Роскосмоса с Владимиром Нестеровым. Они обсудят вопросы дальнейшей работы ГКНПЦ и его бывшего руководителя.

Согласно опубликованным Роскосмосом данным, на пост гендиректора центра им. Хруничева будут претендовать заместители — Сергей Анисимов, Василий Сычев, Александр Селиверстов, Владимир Петрик, а на должность генконструктора — главный конструктор предприятия Юрий Завора или начальник отдела конструкторского бюро Игорь Партола. По данным "Ъ", в приоритетном порядке на должность генконструктора будет рассматриваться Юрий Завора, а на должность гендиректора — Александр Селиверстов и Василий Сычев.

Но... Знает ли премьер Медведев, когда грозит разогнать конструкторов и производственников, допустивших очередной неудачный пуск, о том, что с Земли в космос американский Curiosity и другие американские спутники, в том числе военные, доставила ракета-носитель Atlas V, первая ступень которой оснащена российским жидкостным ракетным двигателем РД-180. Они считались и считаются самыми надёжными в мире. Производят их в подмосковных Химках в НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко». То есть без нас Curiosity так и остался бы в чертежах до лучших времён.

О возрасте работников космической отрасли недавно заикнулся вице-премьер Рогозин. "Аргументы недели" напомнили: академик В.П. Глушко работал практически до 80 лет. Гениальный двигателист Николай Дмитриевич Кузнецов. Его моторами оснащены практически все стратегические бомбардировщики. А последний, до сих пор прорывной, уникальный проект авиадвигателя НК-93 создавался в его КБ, когда Кузнецову было уже за 80. Продолжал работать над новыми скафандрами и катапультными креслами после 80 и академик Гай Ильич Северин.