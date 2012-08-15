Следить за скоростью на трассах будут только приборы с фото-видеофиксацией

Сотрудники Дорожно-патрульной слубы теперь будут контролировать скорость автотранспорта на трассах только при помощи приборов с фото- или видеофиксацией. Об этом заявили в ГУОБДД.

"25 июля 2012 года руководителям территориальных органов МВД России было направлено указание министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции В.Колокольцева "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Данным указанием, в частности, предписано прекратить применение инспекторами ДПС приборов измерения скорости движения транспортных средств, не имеющих функций фото-видеофиксации", -сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.



