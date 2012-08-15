В центре им. Пирогова сегодня провели уникальную операцию на сердце

Пострадавший в результате автокатастрофы молодой человек смог самостоятельно дышать уже через час после уникальной операции на сердце без применения аппарата искусственного кровообращения. Операция длилась 3 минуты 50 секунд.

Мужчина сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщили сегодня в пресс-службе Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

По данным пресс-службы, 24-летний молодой человек был доставлен в хирургический центр в тяжелом состоянии после серьезной автомобильной аварии и длительного пребывания в реанимации и нейрохирургическом отделении по месту жительства. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, серьезно повредил легкие, на фоне чего у него развился инфекционный эндокардит клапана сердца (на клапане образовались гнойные очаги).

"Уникальная операция проведена академиком РАМН Юрием Шевченко и бригадой кардиохирургов НМХЦ имени Пирогова. За рекордно короткий срок - 3 минуты 50 секунд, без аппарата искусственного кровообращения выполнено удаление огромной (более 3 сантиметров) инфицированной вегетации (гнойника) со створки клапана с его последующей пластикой", - сказали в пресс-службе, сообщает РИА Новости.

Ранее подобные операции делались во всем мире только с подключением к аппарату искусственного кровообращения. Однако тяжелое состояние пациента центра имени Пирогова, связанное с серьезными повреждениями мозга, не позволяло использовать эту методику, иначе шансы на успех в хирургическом вмешательстве были бы крайне низкими.

"Это первая в мировой медицинской практике операция на клапанах сердца при инфекционном эндокардите, проведенная с использованием методики временной остановки кровообращения и выполненная в кратчайший срок, что и позволило спасти жизнь пациента в сложнейшей клинической ситуации, когда традиционная хирургическая практика не применима", - подчеркнули в пресс-службе.







