В Москве построят 20 парковок для фур

Москва строит парковки для грузовых автомобилей, на которых можно будет воспользоваться душевыми кабинами, прачечной, а также гостиничными номерами. На некоторых из них можно будет воспользоваться бесплатным интернетом.

Каждая стоянка вместит около 150 фур. Власти города обещают, что парковки будут готовы уже к концу года.

Проблема парковок остается одной из самых значимых в столице. Так, буквально на днях стало известно, что в Москве пройду публичные слушания, касающиеся проектов градостроительных планов земельных участков на размещение наземных и подземных парковок.

Власти города предложили жителям центральной части столицы 119 адресов, где могут расположиться парковки. Принять участие в публичных слушаниях по выбору мест для строительства парковок смогут жители округа, лица, работающие в центре города, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений и муниципальные депутаты, сообщают "Вести".

Сразу же после общественного утверждения адресов Москомархитектура проведет ряд проверок и окончательно утвердит адресную программу строительства парковок на территории ЦАО.



