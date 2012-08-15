Евкуров не является родственником грабителя, задержанного в Москве

Информация СМИ о том, что задержанный в Москве грабитель является племянником главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, не соответствует действительности. Об этом сообщил сегодня представитель пресс-службы Евкурова.



«Это никакой не Руслан Евкуров, а некто по имени Харон Мусиев, который не приходится родственником главе Ингушетии и, уж тем более, не является его племянником», - сказал представитель, сообщает vz.ru.



