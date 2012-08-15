Новый и.о. главы Крымского района сменил попавшего в больницу Васильева

Исполняющим обязанности главы Крымского района Краснодарского края вместо попавшего в больницу с сердечным приступом Александра Васильева назначен Анатолий Разумеев. Прежде он возглавлял Славинский район.

Власти края отметили вклад Васильева в дело по восстановлению Крымска. Как сказано в релизе пресс-службы правительства региона, "он был одним из тех, кто взвалил на себя груз ответственности за восстановительные работы, трудился в круглосуточном режиме, забыв про сон, отдых, здоровье".

Нового исполняющего обязанности главы района сегодня представил первый заместитель губернатора Кубани Джамбулат Хатуов.

Разумеев работал в штабе по восстановлению Крымска, как и главы других районов Кубани.Теперь перед ним стоит "архисложная задача": в сжатые сроки аккумулировать лучшие ресурсы и кадры для решения существующих проблем Крымского района, сообщает РИА Новости.



