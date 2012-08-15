Ряд станций метрополитена Москвы изменит режим работы

Режим работы станции московского метро "Чертановская" Серпуховско-Тимирязевской линии изменится на два дня в связи с ремонтом эскалаторов. Изменится режим движения поездов между "Отрадное" и "Алтуфьево".

18 и 19 августа южный вестибюль станции "Чертановская" будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Вход и выход будет осуществляться через северный вестибюль станции.

Кроме того, с 17 по 19 августа в связи с капитальным ремонтом пути изменится режим движения поездов между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии. "С 21:00 17 августа и до окончания работы метрополитена 19 августа, пассажирам, следующим в сторону станции "Алтуфьево" из центра, необходимо будет дважды перейти на другую сторону платформы на станциях "Отрадное" и "Бибирево". Такие же пересадки предстоит сделать пассажирам, следующим со станции "Алтуфьево" в центр", — отметили в пресс-службе метрополитена. При планировании поездки лучше учесть, что время движения поездов от "Алтуфьево" до "Отрадное" будет увеличено до 10 минут.

С 20 августа все станции Серпуховско-Тимирязевской линии будут работать в обычном режиме.



