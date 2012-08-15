Глава центра имени Хруничева подал в отставку

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева, руководству которого предрекали отставки некоторые СМИ, не стал дождаться наказания и написал заявление об уходе.

На основании заявления готовятся соответствующие нормативные документы, сообщает newsru.com.

Напомним, как сообщалось ранее, накануне, перед совещанием, на котором глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал уволить виноватых за неудачные запуски и потерю спутников, некоторые СМИ предсказывали отставку Нестерова. В прошлом году, «рекордном» для российской космонавтики по количеству аварий, на центр Хруничева пришелся значительный процент брака.

Отставка Нестерова может быть не единственной отставкой в руководстве предприятий космической отрасли.



