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Березовский «по-христиански» попросил президента о помиловании Pussy Riot

15 августа 2012, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Березовский «по-христиански» попросил президента о помиловании Pussy Riot

Российский олигарх Борис Березовский написал Владимиру Путину  открытое письмо, в котором призвал президента вынести справедливый приговор девушкам, заключенным под стражу по делу Pussy Riot.

 "Я знаю, что на процессе есть судьи, прокуроры, следователи, но России и миру известно - приговор будешь выносить лично ты", - отметил Б. Березовский. При этом он отметил, что обращается к главе государства "не как политик к своему оппоненту и не как гонимый к своему гонителю, а как христианин к христианину".
По мнению олигарха, Владимиру Путину следует решить для себя главный вопрос: станут ли девушки Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич "ангелами возмездия, которые тебя прогонят", или "ангелами хранителями, которые тебя спасут", сообщает РБК.
"Прояви милосердие, чтобы заслужить милосердие", - обратился Березовский к президенту.
Обвинительный приговор, считает олигарх, каким бы он ни был, станет для В. Путина приговором самому себе, а другие люди выступят лишь инструментами для его исполнения. Олигарх подчеркивает, что оправдательный приговор в данном случае может быть приравнен к публичному покаянию, в котором, по его мнению, нуждается нынешний лидер государства, чтобы освободить себя от "груза ошибок прошлых лет".

Заканчивает письмо Б. Березовский  небольшим историческим ликбезом, обращая внимание на знаковость 17 августа в политической карьере В.Путина: так, 17 августа 1998г. в стране произошел дефолт, который, по его мнению, и привел президента к власти, в кресло премьер-министра. Двумя годами позднее, в самом начале первого президентского срока, 17 августа 2000г. В.Путин прервал свой отпуск – это случилось на пятый день гибели подводной лодки "Курск".
"17 августа 2012г. подведет итог твоей эпохе. Володя, отпусти Россию и себя в эру милосердия", - заключает Березовский.



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