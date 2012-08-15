На Олимпиаду в Сочи закупят в 2 раза больше факелов, на 200 миллионов рублей

В Лондоне в день завершения летней Олимпиады в Лондоне президент оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко сообщил, что сочинская эстафета Олимпийского огня станет самой протяженной из национальных эстафет.

Оргкомитет олимпиады решил закупить рекордное количество факелов, - 16 тысяч штук. На Лондонских играх их хватило восьми тысяч.

Факелы для эстафеты олимпийского огня могут обойтись оргкомитету в 200 миллионов рублей, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, будучи автономной некоммерческой организацией, оргкомитет имеет право проводить закупки без торгов. Организаторы решили не проводить тендер, и заказ достался контролируемому государством Красноярскому заводу "Красмаш".

Это предприятие занимается производством межконтинентальных баллистических ракет, в том числе, ракеты "Синева". Он на последней стадии отбора конкурировал с холдингом "Композит", который производит углеродные волокна и ткани на их основе.

По данным газеты The Daily Telegraph, британские 8 тысяч факелов были куплены за 3,96 миллиона фунтов, что составляет примерно 197,7 миллиона рублей.

В Сочинской эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев, маршрут которых пройдет по всем 83 регионам России и составит более 56 тысяч километров. Старт будет дан 7 октября 2013 года, когда олимпийский огонь прибудет в Россию из Афин. Чернышенко отметил, что конструкция летнего и зимнего факелов серьезно отличается. По его словам, зимний должен быть защищен от ветра и холода.