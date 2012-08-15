Гимнастка Лариса Латынина снялась в рекламе с пловцом Майклом Фелпсом

Легендарная советская гимнастка Лариса Латынина снялась в рекламе модного бренда Louis Vuitton вместе с американским пловцом Майклом Фелпсом. На рекламном постере 77-летняя Латынина и 27-летний Фелпс сидят на диване и пьют кофе.

У ног американского спортсмена лежит сумка известного во всем мире бренда Louis Vuitton. Под фотографией на итальянском написано: "Два выдающихся пути. Одна судьба".

Напомним, Олимпийских играх-2012 в Лондоне Фелпс побил медальный рекорд Ларисы Латыниной, став обладателем 22 олимпийских наград. На играх в Великобритании он завоевал шесть олимпийских наград и объявил, что это его последняя Олимпиада.

В сети доступен еще один снимок Фелпса: на фотографии пловец лежит в ванне, а сумка Louis Vuitton стоит рядом. Как отмечает The Daily Mail, эта фотография не является официальной рекламой Louis Vuitton.