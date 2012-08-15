Разгонные блоки "Бриз-М" стали причиной всех аварий с участием ракеты-носителя "Протон" за последние годы. Пресс-служба Космического центра им. Хруничева сообщила, что все нештатные ситуации происходили на этапе работы разгонного блока ракеты-носителя.

Сама ракета-носитель "Протон" (три ступени) во всех случаях отрабатывала штатно.

По данным центра имени Хруничева, с 2008 года было осуществлено 48 пусков ракеты "Протон" (31 коммерческий пуск и 17 — в рамках федеральной космической программы). Установлено, что четыре из них закончились авариями по вине разгонных блоков "Бриз-М".

Последний аварийный пуск - в результате сбоя в работе разгонного блока "Бриз-М" запуск ракеты "Протон-М", выводившей в ночь на 7 августа на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3", закончился нештатно. Двигатель разгонного блока ракеты-носителя "Протон-М" не вышел на номинальную тягу, из-за чего произошло его автоматическое отключение.

На сайте государственного космического научно-произведственного центра имени М.В. Хруничева приведена статистика пусков.

По последним данным, аварийный разгонный блок "Бриз-М", находящийся на орбите, от перегрева может взорваться.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал главе Роскосмоса Владимиру Поповкину месяц на наведение порядка в ведомстве.