РПЦ проведет собственное расследование ДТП с участием игумена Тимофея

Русская православная церковь проведет собственное расследование ДТП с участием игумена Тимофея (Подобедова) - настоятеля московского храма Святого Пророка Илии, что в Обыденском переулке.

"Убеждены в том, что установление объективной истины по делу станет основанием как для юридической ответственности виновных, так и для внутрицерковного изучения ситуации епархиальным управлением города Москвы, к компетенции которого она относится", - сказал источник в Синодальном информационном отделе РПЦ. Необходимо дождаться завершения официального расследования, передает РИА Новости.

ДТП с участием священнослужителя, ставшего широко известным общественности после крестин в храме Святого Пророка Илии дочери Филиппа Киркорова, произошло 31 июля около 23.30 на Зацепском валу. Водитель спорткара BMW Z4 по неустановленной причине столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В рельтате удара BMW отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota. За рулем спорткара находился, по предварительным данным, игумен Тимофей (Алексей Подобедов). Предположительно, водитель-священник был нетрезв. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, оформляя ДТП, попросили его пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Игумен отказался.