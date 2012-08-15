Охранники ХХС разогнали участников акции в защиту Pussy Riot

Охранники храма Христа Спасителя разогнали в среду участников акции в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Полиция задержала нескольких участников мероприятия - девушку Анну Ташину и троих молодых людей.

Утром участники акции в поддержку арестованных певиц из скандальной группы в цветных балаклавах на головах выстроились у входа в ХХС в два ряда. В руках молодые люди держали буквы и получившийся плакат гласил "блаженны милостивые".

По словам Анны Ташиной, охранники храма накинулись на них, обозвав "нечистой силой". Девушка по телефону рассказала радиостанции "Коммерсант-ФМ" о том, что ее везут в отделение полиции. Также задержаны Евгений Сворцов, Алексей Шереметьев и Алексей Михеев. По словам Ташиной, возможно, полицейские повредили руку Щереметьеву. Блогеры также сообщают, что возле храма было совершено нападение на журналистов Матвея Крылова (The New Times), Владимира Роменского (ТК "Дождь") и Евгения Фельдмана ("Новая газета").

Адвокат участниц Pussy Riot Николай Полозов написал в своем микроблоге в Твиттере, что акция была жестко разогнана, а охранники храма избивали участников.

"Акцию в поддержку Pussy Riot жестко разогнали, били журналистов. Охране ХХС можно, они же потерпевшие :)", - написал он.