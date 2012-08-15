Медалистам Олимпиады-2012 вручат автомобили Audi на Красной площади

В Москве в среду на Красной площади в торжественной обстановке медалистам Олимпийских игр-2012 вручат подарки - автомобили Audi. Обладатели золотых медалей получат A8, серебряные медалисты — А7 Sportback, а бронзовые призеры — А6.

Спортсмены, на счету которых сразу несколько медалей разного достоинства, получат один автомобиль — по высшей награде, пишет "МК".

На ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне сборная Россия в общем зачете заняла четвертое место, завоевав 82 медали: 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовых.

Сегодня в Александровском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин вручит победителям лондонской Олимпиады ордена и медали. Чемпионки Олимпиады синхронистки Мария Громова, Наталья Ищенко, Анастасия Давыдова, Светлана Ромашина, Эльвира Хасянова и гимнастка Евгения Канаева удостоены ордена "За заслуги перед отечеством".