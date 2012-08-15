В России появится омбудсмен по делам национальностей

В России до конца 2012 года может появиться омбудсмен по делам национальностей. Кандидатура омбудсмена еще не согласована. Среди претендентов - советник президента РФ Владимира Путина по национальной культуре Владимир Толстой и депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам депутата Сафаралиева, первое, что необходимо будет сделать омбудсмену, – это создать некую карту, на которой будут обозначены регионы, где чаще других возникают конфликты на межнациональной почве. Он подчеркнул, что на должность уполномоченного по делам национальностей будет избран человек, знающий проблемы всех регионов страны – «интернационалист до мозга костей». Новый омбудсмен будет обязан находить пути решения национальных конфликтов в различных регионах, искать индивидуальный подход к возникающим ситуациям, а главное – оперативно реагировать на них.

Идея о необходимости создания Министерства по национальным делам не нашла поддержки.