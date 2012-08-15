У храма Христа Спасителя охранники и полицейские пресекли акцию

В Москве сегодня утром у храма Христа Спасителя проходит акция. Молодые люди - 18 девушек и парней выстроились у входа в ХХС.

Из букв, которые были в руках у участников акции, они выстроили фразу "блаженные милостивы". На лицах у них маски с прорезями для глазах, как у участниц панк-группы Pussy Riot, устроивших в ХХС панк-молебен.

Блогеры пишут, что участников акции прогнали охранники храма. По последним данным, задержаны трое участников акции. Радиостанция "Комерсантъ-ФМ" передает о пострадавших в результате задержаний.