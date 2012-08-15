Путин наградил орденами олимпийцев Тетюхина, Антюх, Канаеву, Давыдову

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов по итогам Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Чемпионки Олимпиады синхронистки Мария Громова, Наталья Ищенко, Анастасия Давыдова, Светлана Ромашина, Эльвира Хасянова и гимнастка Евгения Канаева удостоены ордена "За заслуги перед отечеством".



Путин подписал указ, наградить орденами Почета доигровщика сборной РФ по волейболу Сергея Тетюхина и бегунью Наталью Антюх, которая завоевала золотую медаль на 400-метровке с барьерами.

Президент также наградил ряд спортсменов орденом Дружбы и различными медалями, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения наград пройдет сегодня в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, российская олимпийская команда заняла четвертое место в общем медальном зачете на играх в Лондоне, получив 82 олимпийские награды. В копилке России - 24 золота, 26 серебряных наград и 32 бронзы.

Тридцатые летние Олимпийские Игры в Лондоне закончились официально. Портал "Арументы.Спорт" подвел некоторые итоги главному спортивному событию последних лет.