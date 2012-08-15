Концерн Daimler официально подтвердил ликвидацию марки Maybach

Немецкий концерн Daimler официально подтвердил ликвидацию марки люксовых автомобилей Maybach. В распространенном концерном прайс-листе 2013 года напротив моделей Maybach появилась пометка «снята с производства», пишут западные СМИ.

Daimler принял такое решение в связи с низкими продажами: за последние 7лет было продано лишь 3 тысячи автомобилей марки Maybach.

В Daimler намерены сделать ставку на свой основной бренд, Mercedes-Benz, планируется запуск новой линейки люковых автомобилей S-Class.

Компания Maybach была основана в 1909 году. В конце 40-х гг. выпуск этих автомобилей прекратился. В 1960 предприятие приобрел Daimler, но выпуск автомобилей под брендом Maybach начался лишь в 2002 году.

В России автомобилем Maybach пользуется лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, пишет Газета.ру. Ранее депутат «Единой России» Михаил Гришанков заявлял, что люксовый автомобиль лидера ЛДПР стоит более 1 млн. долларов.