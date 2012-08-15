Надежду Толоконникову из Pussy Riot пригласили в Playboy (ФОТО)

Участницу российской панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову пригласили сняться для обложки журнала Playboy. Предложение Толоконниковой, подозреваемой в участии в панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве, сделали представители украинской версии Playboy.

Главный редактор издания Влад Иваненко назвал эту участницу Pussy Riot арт-деятелем и посчитал, что появление её фотографии на обложке Playboy позитивно воспримет аудитория, пишет газета «Известия».

В настоящее время девушка находится в заключении. Пока переговоры приостановлены, но редакция журнала рассчитывает возобновить диалог, если 17 августа её освободят по решению суда.

Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алёхину обвиняют в хулиганстве за акцию в храме Христа Спасителя. Во время недавних прений сторон на судебном заседании прокурор попросил дать каждой участнице скандальной группы по три года колонии.

Напомним, бешенство матки - именно так, а никак иначе переводится название панк-группы Pussy Riot. С каждым днём, с помощью прокуроров-обвинителей и Хамовнического суда, её участницы делаются всё более и более известными уже во всём мире.







