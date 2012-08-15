МВД предложило россиянам добровольно сдать отпечатки пальцев

МВД предложило россиянами добровольно и бесплатно снять отпечатки пальцев. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал приказ, который в деталях регламентирует добровольную процедуру снятия отпечатков пальцев.

Российское законодательство требует обязательного снятия отпечатка пальцев у всех, попавших по негативным причинам в полицию. В приказном порядке дактилоскопируют всех, кто служит в силовых структурах, в ЧОПах и тех, кто рискует жизнью: гражданские летчики, моряки, речники, пожарные т.п.

Новый приказ Колокольцева, опубликованный сегодня в «Российской газете», утвердил алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел при добровольной дактилоскопической регистрации граждан.

В документе подробно раскрывается механизм процесса, и объясняется, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добровольной дактилоскопической регистрации по какой-либо причине отклоняют. Самая существенная из них - отсутствие российского гражданства.

В приложениях показано, как правильно писать заявление, а также указаны адреса подразделений органов внутренних дел в разных городах страны, где можно снять отпечатки пальцев.

Процедура считается государственной услугой и оказывается бесплатно.

Гражданин, добровольно прошедший дактилоскопическую регистрацию, в дальнейшем может от нее отказаться и потребовать уничтожения результатов дактилоскопирования. Его просьбу обязаны удовлетворить.