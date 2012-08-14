МВД предлагает россиянам снять отпечатки пальцев в полиции

Министр внутренних дел России издал приказ, в деталях регламентирующий процедуру снятия отпечатков пальцев. Речь идет не об обязательном снятии отпечатков пальцев, а о добровольном.

Соответствующий документ публикует «Российская газета» в среду.

В документе подробно раскрывается механизм этого процесса и объясняется, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добровольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.

Согласно российскому законодательству, обязательно снятие отпечатка пальцев у всех, кто попал по негативным причинам в полицию. Также в приказном порядке дактилоскопируют и всех, кто служит в силовых структурах, в частных охранных предприятиях и рискует жизнью. В этом же списке — гражданские летчики, моряки, речники, пожарные.

Новый приказ министра внутренних дел утвердил алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел при добровольной дактилоскопической регистрации граждан, сообщает РИА Новости.

В приложениях даже показано, как правильно писать заявление. Есть и адреса подразделений органов внутренних дел в разных городах страны, где можно сделать отпечатки пальцев. В документе оговариваются причины, когда заявителю могут отказать в добровольной дактилоскопической регистрации. Самая существенная— отсутствие российского гражданства. Пока что берут отпечатки пальцев только у тех иностранцев, которые нарушили закон.



