МВД предлагает россиянам снять отпечатки пальцев в полиции
14 августа 2012, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел России издал приказ, в деталях регламентирующий процедуру снятия отпечатков пальцев. Речь идет не об обязательном снятии отпечатков пальцев, а о добровольном.
Соответствующий документ публикует «Российская газета» в среду.
В документе подробно раскрывается механизм этого процесса и объясняется, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добровольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.
Согласно российскому законодательству, обязательно снятие отпечатка пальцев у всех, кто попал по негативным причинам в полицию. Также в приказном порядке дактилоскопируют и всех, кто служит в силовых структурах, в частных охранных предприятиях и рискует жизнью. В этом же списке — гражданские летчики, моряки, речники, пожарные.
Новый приказ министра внутренних дел утвердил алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел при добровольной дактилоскопической регистрации граждан, сообщает РИА Новости.
В приложениях даже показано, как правильно писать заявление. Есть и адреса подразделений органов внутренних дел в разных городах страны, где можно сделать отпечатки пальцев. В документе оговариваются причины, когда заявителю могут отказать в добровольной дактилоскопической регистрации. Самая существенная— отсутствие российского гражданства. Пока что берут отпечатки пальцев только у тех иностранцев, которые нарушили закон.