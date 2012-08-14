Мэр Химок Стрельченко подал в отставку

Глава администрации подмосковного города Химки Владимир Стрельченко подал прошение об отставке. Мэр Химок принял решение уйти после разговора с губернатором Московской области Сергеем Шойгу.

Глава Подмосковья «имел беседу со Стрельченко» и предложил ему «подумать до утра», пишет газета «Известия».

Пресс-служба губернатора Подмосковья не подтвердила информацию об отставке Стрельченко, передает РИА Новости. «Мы, со своей стороны, можем сказать, что официального подтверждения нет. Это слух», — заявила пресс-секретарь губернатора Московской области Дарья Затулина.

Владимир Стрельченко неоднократно критиковали защитники Химкинского леса - в связи со строительством через лес скоростной автомагистрали Москва-Петербург. Напомним, несколько оппонентов Стрельченко - известный журналист Михаил Бекетов и общественный деятель Константин Фетисов - были жестоко избиты.