На Кубани казаки публично выпороли атамана

В Краснодарском крае казаки публично выпороли новоизбранного атамана Новороссийского районного казачьего общества Сергея Савотина.

Публичная порка атамана - традиция казаков, согласно которой ей подвергается каждый избранный атаман. Сергей Савотин был избран практически единогласно из двух кандидатов, выдвинутых сборами хуторских и станичных казачьих обществ.

В отчетном сборе Новороссийского районного казачьего общества приняли участие более двух третей казаков, имеющих право выборного голоса, сообщил "НацАкцент".

Напомним, конный поход казаков "Москва-Париж", посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, стартовал 12 августа на Поклонной горе в Москве.