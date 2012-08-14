Россия вложит в ракетно-космическую отрасль до 2015 г. 650 млрд. рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по проблемам космической отрасли во вторник поднял вопрос "о содержании и организационной форме работы "Роскосмоса".

Совещание проводилось после недавнего неудачного запуска ракеты-носителя "Протон-М" с двумя коммуникационными спутниками "Экспресс-МД2" и "Телком-3". Медведев напомнил, что за полтора года случилось семь аварийных пусков и потеряно 10 спутников. Он отметил, что в сравнении с работой других ведущих космических держав - "разница колоссальная". "Особенно неприятно, что происходит ослабление авторитета нашей страны как очень крупной ведущей космической державы, - подчеркнул Медведев.

Глава правительства пообещал, что в течение дня "частично примет решение по итогам череды последних неудач с запуском спутников". Он высказал намерение наказать виновных. По словам Медведева, сейчас за неудачный запуск платит только страховая компания, при этом ответственность не распространяется на реальных виновников, выпустивших некачественную продукцию. "То есть можно выпускать некачественную продукцию, с ней происходит страховой случай, а после этого сами предприятия, которые в той или иной степени виноваты в происшедшем, никакой ответственности финансовой не несут, не говоря уже о другой ответственности, я имею в виду дисциплинарную и прочую", - сказал Медведев.

На базе ГКНПЦ имени Хруничева организована комиссия по расследованию причин аварии. Результате должны быть предоставлены 16 августа.

Медведев дал главе Роскосмоса Владимиру Поповкину месяц на исправление системы контроля качества продукции и разработку мер по организации работы ведомства.