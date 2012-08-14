Путин будет жестко контролировать средства на расширение Москвы (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу расширения границ Москвы во вторник заявил, что "все ассигнования, направленные на развитие новых территорий, должны находиться под самым жестким контролем".

Глава государства поручил представить детальный план комплексного развития Москвы с учетом расширения ее границ.

По словам Путина, "новые районы - это уже сложившаяся территория со своими возможностями и своими проблемами". Он подчеркнул, что необходимо "детально, а не в общих чертах представить перспективы ее гармоничного и комплексного развития".

"Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы пострадали экосистемы или рекреационный потенциал", - сказал глава государства. Путин отметил, что "нужно четко понимать, что переносить на новые территории и в какие сроки".

Он подчеркнул, что нужно очень грамотно подойти к планированию территорий и формированию их инфраструктуры.

Владимир Путин на совещании сказал, что бюджетные средства, выделенные на развитие "новой" Москвы, должны находиться под жестким контролем и быть направлены на повышение комфорта жизни москвичей. В первую очередь, речь идет о создании новой инфраструктуры, строительстве дорог, тоннелей, и детских садов.

По словам президента, люди должны почувствовать плюсы от изменения ситуации.

Путин считает, что изменения должны коснуться и исторического центра Москвы, и новых территорий, сообщает РИА Новости.

"Обращаю внимание: нужно наладить конструктивное взаимодействие с властями столицы и области в таких сферах как зонирование, транспорт, размещение промышленных объектов, миграция рабочей силы, утилизация бытовых и промышленных отходов", — подчеркнул президент.