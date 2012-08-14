Сергея Капицу похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с Сергеем Капицей пройдет в пятницу в МГУ в 12 часов дня, а похоронен он будет на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в редакции программы "Очевидное-невероятное».

Выдающийся российский ученый, просветитель и телеведущий Сергей Капица скончался сегодня в Москве .

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ученого и телеведущего Сергея Капицы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования, сообщает пресс-служба правительства России. В телеграмме, в частности, говорится: "Ушел из жизни глубокий, разносторонний человек, выдающийся ученый, много сделавший для российской и мировой науки. Сергей Петрович обладал энциклопедическими знаниями, был подлинным интеллигентом и просветителем. Искренний интерес к знаниям, страсть к исследовательскому поиску он передал своим ученикам. Просто и понятно рассказывал о серьезных фундаментальных открытиях миллионам людей, которые, уверен, сохранят о Сергее Петровиче Капице светлую, добрую память".