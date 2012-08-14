"Армавиа" до сих пор не отдала долги за первый SSJ-100

Армянская авиакомпания "Армавиа", эксплуатирующая Sukhoi SuperJet-100 с апреля 2011 года, до сих пор не выплатила за самолет его производителю ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" около 4 миллионов долларов.



"Они не выплатили порядка 4 миллиона долларов за первый самолет, плюс не выплатили за те работы и запчасти самолета, которые не были гарантийными. Плюс не оплатили плановое техобслуживание", - сказали в ГСС, сообщает РИА Новости.

В российской компании также отметили, что "Армавиа" не может автоматически вернуть самолет. "Самолет находится под обременением у одного из армянских банков: если они откажутся от самолета, то они должны снять с него обременение", - сказали в ГСС.

"Гражданские самолеты Сухого" пока не получали от "Армавиа" никаких документов о расторжении контракта, уточнили в компании.

"Армавиа" являющаяся одним из базовых заказчиков самолета SSJ-100, в июне объявила о решении не забирать второй SuperJet. Позднее армянская авиакомпания заявила об отказе и от эксплуатируемого SSJ. В пресс-службе "Армавиа" тогда сообщили, что перевозчик отказывается от SSJ-100 с учетом того, что в течение года эксплуатации лайнеру потребовался ремонт. При этом в ГСС говорили, что это было плановое техобслуживание.

Ситуацией уже заинтересовался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он дал поручение Минпромторгу и МИДу совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую входят ГСС, до 15 сентября проработать вопрос эксплуатации самолета Sukhoi SuperJet-100 национальным авиаперевозчиком Армении, подготовить доклад и представить его в правительство.

Sukhoi SuperJet-100 - региональный 98-местный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии итальянской Alenia Aermacchi. Первый полет совершил 19 мая 2008 года. Максимальная крейсерская скорость составляет 0,81 Маха, крейсерская высота - 12,2 километра (40 тысяч футов). Длина полосы для базовой версии самолета составляет 1,731 километра, для версии с увеличенной дальностью полета - 2,052 километра. Дальность полета для базовой версии - 3,048 тысячи километров, для версии с увеличенной дальностью - 4,578 тысячи километров.



