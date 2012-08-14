И.о. главы Крымского района госпитализирован: сердечный приступ

Исполняющий обязанности главы Крымского района Краснодарского края Александр Васильев госпитализирован сегодня утром в местную больницу предположительно с сердечным приступом.

Он готовился сегодня утром к встрече с пострадавшими от наводнения жителями города, однако, почувствовал себя плохо, и прямо из кабинета «скорая» увезла его в больницу.

Александр Васильев, возглавлявший Абинский район Кубани, был назначен и.о. руководителя пострадавшего от наводнения Крымского района Краснодарского края в первой декаде июля. Он может остаться на новом посту, если получит доверие населения, сообщают vesti.ru.

Васильев состоит в казачьем обществе с 1991 года. Награжден знаками "За возрождение казачества" и "За заслуги перед кубанским казачеством".



