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Суд посчитал законным увольнение офтальмолога Христо Тахчиди

14 августа 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве во вторник федеральный судья Тверского суда отклонил иск бывшего главы Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» Христо Тахчиди к Минздравсоцразвития о восстановлении его в должности.

Суд оставил иск Тахчиди без удовлетворения, признав увольнение экс-главы «Микрохирургии глаза» законным. Ответчики ранее также не признали иск известного офтальмолога.

Судья огласил только резолютивную часть решения. Он пояснил, что в требованиях бывшего главы МНТК «Микрохирургия глаза» – восстановление на работе в прежней должности, выплате заработной платы по вынужденному отгулу и моральной компенсации – отказано в полном объёме.

Адвокат Тахчиди уже заявил, что намерен обжаловать вердикт.

Процесс проходил без участия самого Христо Тахчиди. По словам адвокатов, он плохо себя чувствует, а потому приехать на суд не смог.

Тахчиди был уволен с должности главы МНТК «Микрохирургия глаза» 17 ноября 2011 года. Официальной причиной Минздравсоцразвития назвал жалобы пациентов и незаконную коммерческую деятельность.

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