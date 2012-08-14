В Москве на 85 году жизни скончался Сергей Капица (ВИДЕО)

В Москве скончался академик Сергей Капица, автор и ведущий знаменитой телепередачи "Очевидное-невероятное". Ученому, доктору физико-математических наук, профессору было 84 года.

Он родился в 1928 году в Кембридже (Великобритания), его отцом был Петр Капица, лауреат Нобелевской премии по физике за работы по сверхтекучести, дед — русский математик и кораблестроитель Алексей Крылов, прадед – геодезист и географ Иероним Стебницкий. В 1935 году семья лауреата переехала в Москву.

Сергей Капица окончил Московский авиационный институт. С 1949 года занимался научной деятельностью. В сферу его интересов входили прикладная электродинамика, сверхзвуковая аэродинамика и земной магнетизм. Позднее ученый занимался проблемами роста населения Земли и опубликовал несколько книг, посвященных этой теме.

В течение 33 лет он преподавал физику в Московском физико-техническом институте. В феврале 2012 года Капица стал первым лауреатом золотой медали Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. До этого он был награжден орденом "За заслуги перед отечеством", "Орденом почета", Государственной премией СССР и премией "ТЭФИ".

Передача "Очевидное-невероятное" была создана в 1973 году. В программе рассказывается о научно-техническом прогрессе, сведения тщательно проверяются профессионалами. Капица включен в книгу рекордов Гиннеса как телеведущий, имеющий самый долгий стаж ведения программы. Его телевизионный стаж ведущего программы "Очевидное – невероятное" – 40 лет. В разное время передача выходила на разных каналах. С 2010 года ее можно было увидеть на канале "Культура".







