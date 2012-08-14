Помогите маленькому Эмиру победить рак

Костный мозг маленького крымчанина поражен раком: малыша могут спасти только в петербургской клинике

У трехлетнего жителя Крыма Эмира СКОЧИЙ - рак, нейробластома четвертой степени с метастазами в костный мозг.



Его мама, Венера АХМЕДОВА, воспитывает ребенка одна и сейчас не работает, так как постоянно находится с малышом в больнице. Семья истощена как морально, так и финансово, рассказала «Аргументам недели» глава благотворительной организации «Живые сердца» и координатор группы помощи Эмиру Анастасия ЖУКОВА.



«У мальчика есть шанс вылечиться, но только с финансовой помощью. Ведь именно денежный вопрос сейчас так остро стоит для маленького Эмира. Его близкие умоляют о помощи», - отмечает Анастасия.

Эмир – активный, живой, жизнерадостный ребенок. Он рос здоровым, но осенью 2011 года ему пришлось променять прогулки в парке, игру в мяч и беготню по лужам на стены больничной палаты, уколы, капельницы и таблетки, рассказывает мама мальчика Венера АХМЕДОВА.



Эмиру очень тяжело: кроха не понимает, что с ним происходит, и хочет только, чтобы все поскорее закончилось. Он ничего не знает о раке и воспринимает все манипуляции врачей как муки, не понимая, что его хотят спасти.

«Четыре блока химиотерапии мы прошли в Крыму, затем нас отправили в Киев, в Национальный институт рака. На лечение уходили огромные деньги. Только за первый месяц лечения в Симферополе я потратила 20 тыс. грн. И с каждым блоком «химии» расходы не уменьшались. Надежду нам дает Институт детской гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Но так как мы из Украины, то лечение полностью платное: за обследование и курс химиотерапии мы должны заплатить клинике 570 тыс. 278 рублей, а таких денег у нашей семьи нет. А это только первый этап лечения!», - сетует Венера АХМЕДОВА.



Она и бабушка ребенка не работают, так как находятся с Эмиром в Киеве. Отец малыша с тех пор, как узнал о болезни, не принимает участия в жизни сына. Сейчас мальчик должен пройти второй блок химиотерапии второй линии в Киеве, после чего его ждут врачи в Петербурге.



«Эмир очень любит животных, постоянно представляет, как гладит кошку или собаку. Но ему нельзя сейчас общаться с животными, поэтому малыш пока гладит воздух. Иногда он протягивает своих воображаемых котят, щенков или даже лошадок ко мне и говорит: «На, поцелуй». Надеюсь, что он выздоровеет, и сможет вживую общаться с любимыми существами. Но для этого необходима помощь всех неравнодушных, которым мы благодарны за любой вклад: каждый из них – это шаг к его спасению», - обращается Венера ко всем неравнодушным с просьбой помочь сыну.

С реквизитами для перечисления помощи Эмиру можно ознакомиться здесь.





