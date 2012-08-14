Собянин уволил 2 чиновников экономического блока

Сергей Собянин освободил от занимаемых должностей двух чиновников экономического блока. Таким образом была уволена заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Елена Медведева.

Медведева, согласно распоряжению градоначальника, была уволена "по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию". Об этом сообщает РБК. Согласно документам, также был уволен замруководителя Региональной энергетической комиссии Москвы Юрий Сердечкин "по собственной инициативе".