В Петербурге выкорчевали редчайшие кустарники, из которых в Дании варят шнапс

Только корешки, без вершков, обнаружили инспекторы департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО, на месте ареала восковника болотного в Приморском районе Петербурга.

- У большинства растений ветви срезали с помощью механического инструмента и вынесены с мест произрастания, - установили специалисты Росприроднадзора. Восковник болотный - растение из Красной книги. В России охраняется государством. Встречается на Северо-Западе и Дальнем Востоке. А в Дании их него готовят шнапс. Ценители крепкого напитка отмечают, что вкус получается мягким. Вот только вряд ли истребители восковника болотного из Петербурга собирали кустарник для настойки. - Скорее всего кому-то понадобился участок, где рос восковник, - полагают экологи.