Хабаровский Ростелеком начал выдавать цифровые подписи

Хабаровский филиал ОАО «Ростелеком» начал выдавать USB-ключи с электронной цифровой подписью для граждан. Электронная подпись — это электронный аналог собственноручной подписи гражданина, который представляет собой уникальную последовательность символов, записанную на USB-носитель.

Электронную цифровую подпись может получить любой гражданин РФ вне зависимости от места регистрации, сообщает РИА АмурПресс.

«Электронная подпись – это действительно удобно, – отметил директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Евгений Торгашин. – Она призвана облегчить общение граждан с органами власти и максимально упростить процесс получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Уверен, с введением электронной подписи количество пользователей портала госуслуг должно увеличиться».

Отметим, что, в то время как в Европе цифровой подписью пользуются около 70% населения, в России - пока только 2%.