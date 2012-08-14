В районе Замоскворецкого суда усилены меры безопасности

Около здания Замоскворецкого суда в центре Москвы усилены меры безопасности, во вторник суд огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после драки с которым год назад погиб москвич Иван Агафонов. Около здания Замоскворецкого суда находятся автобусы со стражами порядка, улицу патрулируют полицейские.

Государственное обвинение просит для Мирзаева два года лишения свободы, напомним, уже год Мирзаев провел под арестом.

Конфликт между Агафоновым и Мирзаевыс произошел год назад у ночного клуба "Гараж".После удара спортсмена Агафонов упал и умер через несколько дней, не приходя в сознание.