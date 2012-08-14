14 августа начинается один из самых строгих постов – Успенский

Во вторник 14 августа начинается самый короткий из многодневных постов православной церкви — Успенский, православные верующие будут поститься две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

В первый день Успенского поста отмечается день Животворящего Креста Господня, по традиции сегодня в церквях освящают мед, мак, воду и цветы, поэтому в народе этот день называют Медовым или Маковым Спасом.