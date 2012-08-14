14 августа начинается один из самых строгих постов – Успенский
14 августа 2012, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
14 августа 2012, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
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Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
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В Народной милиции ДНР назвали цель восстания Донбасса против киевской власти
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