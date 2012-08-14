Во вторник суд огласит приговор по делу Расула Мирзаева

Во вторник суд огласит приговор по уголовному делу спортсмена Расула Мирзаева, после драки с которым погиб студент Иван Агафонов, обвинение просит для Мирзаева два года лишения свободы, потерпевшая сторона настаивает на пожизненном сроке.

Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел год назад: у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил Агафонова, студент упал, ударившись при падении головой, и скончался через несколько дней не приходя в сознание.