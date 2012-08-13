В Москве создаются подразделения по борьбе с незаконной миграцией

Пресс-служба ГУМДВ по Москве сообщает, что по указанию начальника ГУМВД России по Москве Анатолия Якунина в структуре угрозыска столичной полиции созданы подразделения по раскрытию преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

В соответствии с приказом о внесении изменений в организационно-штатную структуру, специализированное отделение по расрытию преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, появилось в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Аналогичные подразделения (группы) начали работать в составе оперативно-розыскных частей ОУР на уровне окружных УВД.

71 сотрудник полиции будет работать в Москве по данному направлению деятельности, уточняется в сообщении пресс-службы ГУМДВ по Москве.