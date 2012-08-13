Зюганова не устраивают итоги прошедшей Олимпиады

Выступление россиян на Олимпийских играх в целом не может считаться успешным, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По итогам соревнований необходимо провести серьезный "разбор полетов".

"Меня не устраивают итоги прошедшей Олимпиады. В свое время СССР побеждал в семи Олимпиадах и на двух Играх занимал второе место. Четвертое место, говорят, успешное, но для нашей страны, которая занимала высокие места, четвертое место не может являться успехом", - заявил Зюганов, сообщает пресс-служба ЦК КПРФ.

Он отметил успешное выступление на Играх российских легкоатлетов. "Что касается наших ходоков, то вообще молодцы, на мой взгляд, они блестяще выступили. Художественная гимнастика и синхронное плавание - великолепное выступление, это наше "ядерное оружие". Мы гордимся единственной в истории синхронного плавания пятикратной олимпийской чемпионкой Анастасией Давыдовой", - сказал Зюганов.

Но в игровых видах спорта Россия выступила слабо. "Можно было лучше сыграть в водное поло. А что касается фехтования и стрельбы - здесь мы, вообще, вчистую продули", - считает лидер КПРФ.

Зюганов считает, что залогом успеха китайских спортсменов стало то, что они "полностью скопировали советскую систему подготовки спортсменов", создав у себя детские и юношеские спортивные школы и школы-интернаты.

"На мой взгляд, надо провести обязательно разбор полетов. Если провалено несколько видов спорта, в которых мы раньше неплохо выступали, значит, там обстановка неважная. Вообще, в этом "бермудском спортивном треугольнике": министр спорта, федерация спорта, олимпийский комитет - никто не отвечает за конечный результат. Тут надо наводить порядок, иначе мы не выступим успешно на очередных Олимпиадах", - отметил Зюганов.

Он напомнил, что спорт - это "самопожертвование и каторжный труд" и "отречение от многих радостей жизни", к чему человека надо готовить с детства, со школы. "Развивать спорт в каждом дворе. Больше строить стадионов и спортивных сооружений", - отметил Геннадий Андреевич.