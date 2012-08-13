В Москве незаконными мигрантами займутся спецподразделения

В Москве в структуре уголовного розыска созданы подразделения полиции по раскрытию преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Специализированное отделение появилось в управлении уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве. Аналогичные подразделения начали работать в составе оперативно-разыскных частей отделов уголовного розыска на уровне окружных УВД. Всего в столице 71 сотрудник полиции будет непосредственно работать по данному направлению, сообщает РБК.

Подразделения сформированы за счет перераспределения существующей штатной численности.



