В Москве задержан агент, требовавший встречи с Путиным

В Москве у Спасской башни Кремля накануне около 11 утра задержан мужчина, который упорно пытался проникнуть на охраняемую территорию Кремля. Он требовал встречи с президентом России.

На вопрос полицейских, с какой целью мужчина рвется в Кремль, тот рассказал, что является секретным агентом и у него есть важная информация для Владимира Путина.

62-летний «секретный агент» был отправлен сначала в отделение, а затем в психиатрическую лечебницу.



