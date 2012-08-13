В Москве задержан агент, требовавший встречи с Путиным
13 августа 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве у Спасской башни Кремля накануне около 11 утра задержан мужчина, который упорно пытался проникнуть на охраняемую территорию Кремля. Он требовал встречи с президентом России.
На вопрос полицейских, с какой целью мужчина рвется в Кремль, тот рассказал, что является секретным агентом и у него есть важная информация для Владимира Путина.
62-летний «секретный агент» был отправлен сначала в отделение, а затем в психиатрическую лечебницу.