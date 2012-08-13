Надежда Толоконникова из Pussy Riot попала на обложку журнала Der Spiegel

Участница российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова попала на обложку немецкого еженедельного журнала Der Spiegel. Der Spiegel ("Зеркало") поставил на обложку своего номера от 13 августа фото участницы Pussy Riot.

Фотография Толоконниковой и заголовок: "Путинская Россия: на пути к диктатуре чистой воды". Главный редактор еженедельника Георг Масколо пояснил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер называл президента РФ Владимира Путина "демократом чистой воды". Но сейчас, по мнению журналиста, это определение нуждается в исправлении.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии обеспокоено происходящим судебным процессом в России над участницами панк-группы Pussi Riot. Уполномоченный ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг уже осудил "неправомерный характер этого процесса".